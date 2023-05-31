جمهور الأهلي يشكك بنزاهة الدوري ويصف فريقه بالبطل غير المتوج!

حلب- محمود جنيد

أُسدل الستار يوم أمس الثلاثاء على منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بعد موسم طويل متقطع المسير، وصل مع نهايته فريق الفتوة إلى اللقب الثالث بتاريخه وبفارق نقطة عن أهلي حلب.

جمهور أهلي حلب تلوع في المشهد الختامي يوم أمس، وتقلبت مشاعره بين خيبة وأمل واحتفال بلقب دان لفريقه لدقائق فاصلة بين هدف التعادل للمجد على الفتوة الذي تبعه تقدم أزرق الدير وحسمه البطولة.

وخلال مباراة الأمس أعرب جمهور الأهلي عن احتجاجه على ما وصفه باختلال ميزان العدالة لجهة الحضور الجماهيري الممنوع مع وقف التنفيذ بالنسبة لملعب الجلاء الذي شهد حضوراً كثيف لجمهور الفتوة، بينما مُنع جمهور الأهلي من دخول ملعب الحمدانية وكان تفقد المسموح لهم بالحضور على البطاقة الشخصية، وبعد المباراة نفث الجمهور الأهلاوي حمم غضبه واستيائه من واقع مسابقة الدوري الذي وصفه بدوري المكاتب والبيع والشراء، مؤكدين على قناعتهم بأن فريقهم هو البطل الحقيقي غير المتوّج نتيجة الظلم التحكيمي البواح الذي تعرّض له، والتلاعب وشراء الذمم الذي منح المنافس المباشر نقاطاً غير شرعية، والبعض منهم تحدث عن خطأ التخلي عن ثلاثة لاعبين مؤثرين (الريحانية وأوكيكي والكواية) والتفريط بنقاط كانت بالمتناول نقلت مصير حسم اللقب وزمام الأمور لمصلحة الفريق المنافس، بينما كان تعقيب مدرّب أهلي حلب على هذه الفرضية خلال المؤتمر الصحفي بعبارة: لا تعليق!.

وحول مستقبله مع أهلي، بيّن العفش أن عقده مع النادي يمتد حتى نهاية مشوار الفريق في مسابقة كأس الجمهورية، لافتاً في رده على سؤال “البعث” إلى أن نواة فريق المستقبل لأهلي حلب موجودة، مشيراً إلى الخلل في خطي الوسط والمقدمة اللذين يحتاجان لإعادة نظر بالنسبة للخيارات التعاقدية للموسم المقبل.