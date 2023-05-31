“حمشو” تنال جائزة أفضل فارسة في (وذ بادن) الألمانية

نالت الفارسة آية حمشو جائزة أفضل فارسة في بطولة “وذ بادن” الألمانية لقفز الحواجز، التي اختتمت منافساتها أمس بمشاركة أكثر من 12 دولة، بعد منافسات استمرت لثلاثة أيام.

وحصلت الفارسة حمشو على الجائزة بعد خوضها عدداً من المباريات بفئات مختلفة، حيث نالت المركز الأول في ثاني أيام البطولة لمباراة من فئة النجمة بارتفاع حواجز بلغ 140 سم، إضافة إلى إحرازها المركز الرابع في اليومين الأول والثالث.

وأنهت حمشو منافسات مباريات فئة الأربع نجوم لارتفاع 145 سم دون أخطاء لتحصد في ختام المنافسات جائزة أفضل فارسة.