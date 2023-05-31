31-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

دودا: بوتين لم يخسر حرباً واحدة

طلال الزعبي

وارسو- سانا

أقرّ الرئيس البولندي أندريه دودا بنجاحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصراع الأوكراني، مشيراً إلى أن روسيا تتفوّق بشكل واضح على القوات الأوكرانية.

وخلال مقابلة له مع الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز وناشر صحيفة وول ستريت جورنال ألمار لاتور، قال دودا وفقاً لوكالة نوفوستي: “اليوم يقولون إن فلاديمير بوتين خسر الحرب، وهزيمته هي أن فنلندا انضمّت إلى الناتو، لكن بوتين لم يخسر حرباً واحدة”.

وأشار إلى أن موسكو تتمتع بتفوّق واضح على القوات الأوكرانية، ولا يمكن القول إنها تخسر، حيث تعمل الدولة على تعبئة قواتها بشكل متزايد، لافتاً إلى أن روسيا قوة عظمى نووية، لديها مخزونات ضخمة من الأسلحة.

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