زاخاروفا: موقف الغرب من هجمات نظام كييف على موسكو دنيء

موسكو – سانا

استنكرت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم موقف الغرب من الهجمات التي شنّها نظام كييف بالطائرات المسيّرة على العاصمة موسكو.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها تعليقاً على ردّ فعل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هجوم المسيّرات على موسكو: “إن الموقف الغربي من هذه الهجمات دنيء، فهم يرون ويعلّقون فقط على ما هو مفيد لهم، ولا توجد كلمة أخرى ولا تعريف آخر لمثل هذا الموقف”.

ووصفت زاخاروفا تصريح البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة الأمريكية “لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا” بأنه مضحك.

وكتبت زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق تليغرام: “أمر مضحك، هم يحطّمون المنزل بأنفسهم ويصبّون عليه البنزين ويضرمون فيه النيران بأيديهم، ويزرعون المفرقعات النارية ويزوّدونها بالحطب، والآن يعلنون أنهم ضد التصعيد”، مشيرة إلى أن حرب الغرب في صيغة الحرب الهجينة مستمرة منذ وقت طويل.

وكان البيت الأبيض صرّح بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى مستوى “حرب ضد الغرب” بسبب الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وفي السياق، أكّد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن واشنطن تمنح كييف “صك غفران” لمواصلة الحرب، من خلال تجاهلها العلني لهجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة على موسكو.

ونقل موقع RT عن أنطونوف قوله في تصريح صحفي: إن “الشيء الوحيد الذي يستمع إليه من يسمّون السياسيين في أوكرانيا، هو موقف الغرب بقيادة الولايات المتحدة”، معتبراً أن “الصمت الغربي وتجاهل الفظائع التي يرتكبها قاطعو الرؤوس، هو نوع من التساهل بالنسبة للنازيين لمواصلة أعمالهم غير المجدية”.

ولفت أنطونوف إلى أن تصريحات واشنطن بشأن الهجوم الإرهابي على منشآت سكنية في موسكو، باستخدام طائرات دون طيار، هي في الواقع تشجيع لأعمال الإرهابيين، موضحاً أن الولايات المتحدة تختبئ وراء عبارات مثل جمع المعلومات، ثم يتحوّل المسؤولون إلى هجوم إعلامي ضد روسيا.

وتساءل أنطونوف “ألا تفهم الإدارة الأمريكية أنه ما من أحد يصدّق الشعارات الأمريكية حول عدم دعم ضربات القوات الأوكرانية للأراضي الروسية”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدفع عمداً إلى إثارة الأعمال القتالية في أوروبا، بينما يبقى “اندلاع صدام بين حلف شمال الأطلسي وروسيا حلماً للراديكاليين القوميين في كييف”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت أمس تنفيذ هجوم إرهابي لاستهداف منشآت سكنية في موسكو وضواحيها باستخدام طائرات مسيّرة، تم تدميرها جميعها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تعليقه على هجوم الطائرات المسيّرة: إن هذا هو ردّ نظام كييف على الضربات الفعّالة، التي تنفّذها القوات الروسية ضدّ قواته.