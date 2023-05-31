سورية تُدين عدوان النظام الأوكراني بالمسيّرات على موسكو

دمشق – سانا

أدانت سورية بأشدّ العبارات عدوان النظام الأوكراني بالطائرات المسيّرة على موسكو، مؤكّدة ثقتها بقدرة الأصدقاء في روسيا على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، والدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامتها.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين لـ”سانا”: “تُدين الجمهورية العربية السورية بأشدّ العبارات قيام النظام الأوكراني بشنّ عدوانٍ بالطائرات المسيّرة على موسكو، الذي يشكّل تصعيداً كبيراً في العدوان الأطلسي على روسيا الاتحادية، ويمثل تهديداً جدّياً للأمن والاستقرار الدوليين”.

وأضاف المصدر: “سورية تُعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ جميع الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها”.

وتعرّضت العاصمة الروسية صباح أمس لهجوم بوساطة طائرات دون طيار، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، تمكّنت الدفاعات الجوية الروسية من تدميرها كلها.