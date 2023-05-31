طباع يبحث مع مدير مؤسسة (موهبة) السعودية تعزيز التعاون التربوي

الرباط – سانا

على هامش أعمال المؤتمر الـ13 لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليكسو)، والمقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط، بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع مدير عام التميّز في مؤسسة (موهبة) السعودية الدكتور خالد بن محمد الشريف آفاق التعاون المشترك.

وبيّن الوزير طباع اهتمام سورية في مجال التميّز والإبداع ورعاية الموهوبين عبر عدد من البرامج والأنشطة التعليمية الخاصة بالمتميّزين من مختلف الفئات العمرية.

وتم خلال اللقاء تقديم دعوة لسورية للمشاركة مع عدد من الدول العربية في فعالية سنوية تنظمها مؤسسة موهبة، حيث تبدأ في حزيران القادم وتنتهي في أيلول القادم.

يُشار إلى أن “موهبة” هي مؤسسة سعودية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المبدعين في المجالات العلمية، والمساهمة في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وكان وفد سورية المشارك في المؤتمر قدّم يوم أمس، عرضاً تضمّن تجربة وزارة التربية في التحوّل الرقمي وذلك ضمن التجارب الوطنية في الدول العربية.

واستعرض مدير المعلوماتية بالوزارة الدكتور ياسر نوح خلال الجلسة التجربة التي تضمّنت تقانة المعلومات في القطاع التربوي وأنظمة الأتمتة والبنية التحتية ومركز خدمة المواطن ومناهج المعلوماتية والروبوتيك ودمج التقانة بالتعليم والتعلم المتمازج والمنصات التربوية والمدارس الافتراضية والصعوبات والتحديات والاحتياجات.

ولفت الدكتور نوح إلى واقع الشبكة الحالية ومشكلاتها، ولا سيما التطوّر التكنولوجي السريع وقلة الأطر العاملة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والانتشار الواسع للمدارس، منوهاً بالبنية التحتية ومزود التطبيقات التربوي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى تركيب منظومة المراقبة التربوية.

وأشار نوح إلى نظام إدارة المعلومات التربوي وأهدافه ومنظومة الامتحانات، حيث استطاعت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة إرسال أسئلة امتحانات الشهادات العامة بفروعها كافة من الوزارة إلى مديريات التربية باستخدام الشهادات الرقمية، إضافة إلى مشروع بناء مستودع تربوي رقمي مفتوح المصدر لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي وهدفه وتحدّياته وصعوباته.

ولفت الدكتور نوح إلى سعي الوزارة لتقديم بعض الخدمات بالطريقة الأفضل والأسرع للمواطنين من خلال مركز خدمة المواطن التخصّصي، بحيث يتم تنفيذ الخدمة بشكل مباشر في المركز دون الدخول إلى الوزارة، مشيراً إلى مناهج تقانة المعلومات والاتصال من خلال تعلم استثمار الحاسوب والبرمجة والتفكير الخوارزمي والتواصل والاتصال والأمن السيبراني.

وتحدّث نوح عن واقع الروبوتيك في مدارس المتفوقين، حيث تعمل الوزارة على تدريب الطلاب في المدارس وتأهيل 44 مدرباً بالتعاون مع هيئة التميز والإبداع، فضلاً عن واقع دمج التقانة بالتعليم، ولاسيما التعليم المدمج “التعليم المتمازج”، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى المنصّات التربوية السورية، وسعي الوزارة من خلالها إلى زيادة الناتج المعرفي، وتطوير المهارات بأشكال حديثة مطوّرة وإبداعية والعمل على تجهيز وإطلاق المختبر المتكامل لتقنية الواقع الافتراضي الثلاثي الأبعاد.

وأشار نوح إلى واقع المدارس الافتراضية ومنح ترخيص لـ11 مدرسة، واستعرض الصعوبات والتحدّيات والاحتياجات والمقترحات، ولا سيما تفعيل العمل العربي التكاملي المشترك في مجال التحوّل الرقمي، وتأسيس مدارس عربية ذكية لرعاية المبدعين الرقميين وحماية إنتاجهم الذكي، ووضع استراتيجية عربية موحّدة لرعاية القدرات البشرية العربية وحمايتها من الهجرة.

وكانت أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب انطلقت بمشاركة سورية أمس الأول في المغرب تحت عنوان (مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي) وتختتم اليوم، حيث يُعقد اجتماع لوزراء التربية والتعليم العرب.