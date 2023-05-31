طباع يبحث مع مدير مؤسسة (موهبة) السعودية سبل تعزيز التعاون التربوي لدعم المتميزين

على هامش أعمال المؤتمر الـ 13 لوزراء التربية والتعليم العرب المنعقد برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، والمقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط، بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع مدير عام التميز في مؤسسة (موهبة) السعودية الدكتور خالد بن محمد الشريف آفاق التعاون المشترك.

وبين الوزير طباع اهتمام سورية في مجال التميز والإبداع ورعاية الموهوبين عبر عدد من البرامج والأنشطة التعليمية الخاصة بالمتميزين من مختلف الفئات العمرية.

وتم خلال اللقاء تقديم دعوة لسورية للمشاركة مع عدد من الدول العربية في فعالية سنوية تنظمها مؤسسة موهبة، حيث تبدأ في حزيران القادم وتنتهي في أيلول القادم.

يشار إلى أن موهبة هي مؤسسة سعودية تهدف إلى اكتشاف ورعاية المبدعين في المجالات العلمية، والمساهمة في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وكانت أعمال المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب انطلقت بمشاركة سورية أمس الأول في المغرب تحت عنوان (مستقبل التعليم في الوطن العربي في عصر التحول الرقمي) وتختتم اليوم، حيث يُعقد اجتماع لوزراء التربية والتعليم العرب.