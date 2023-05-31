قلة الموظفين وضيق المكان يعيقان عمل سجل “سلمية”

حماة- يارا ونوس

كشف مدير مركز السجل المدني في سلمية ثائر مقداد عن نقص كبير في عدد الموظفين، إذ يعمل المركز بـ19 موظفاً فقط بعد أن كان عددهم 42 موظفاً في عام 2015، إضافة إلى مشكلة البناء وضيق المكان مما يعيق تسيير الإجراءات اليومية للمراجعين، ويخلق ازدحاماً خانقاً على مدار ساعات طويلة، مبيناً أنّ المركز يستقبل جميع المواطنين من المنطقة أو خارجها.

ولفت رئيس السجل إلى بعض التحديثات القائمة بإجراءات العمل، حيث أصبح بإمكان الوكيل القانوني استلام البطاقة الأُسرية عن موكله بموجب وكالة خاصة، وقريباً سيتمّ تطبيق نظام دفع إلكتروني يتمّ خلاله دفع الإيصال المالي المترتب على المواطنين عبر الجوّال أو معتمد مسؤول بالمالية.