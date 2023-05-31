مقاولو اللاذقية بانتظار جبهات عمل في القطاع العام

اللاذقية – مروان حويجة

لايزال مقاولو الإنشاءات في اللاذقية ينتظرون اعتماد الحلول الناجعة التي تمكنّهم من الحصول على المشروعات وجبهات العمل في جهات القطاع العام.

وأوضح رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات العامة في محافظة اللاذقية وليم كبيبو أنّ هناك عدداً كبيراً من المقاولين منتسبين للنقابة لايحصلون على أعمال ومشروعات، علماً أن فرع النقابة أوصى بمقترحات إلى الجهات المعنية عبر النقابة المركزية بضرورة الإعلان عن المشاريع طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وإلزام الوحدات الإدارية بإعلام فرع النقابة عن كافة المشاريع المعلنة وتسجيلها في ديوان فرع النقابة، وضرورة توزيع المشاريع المعطاة للقطاع العام على المقاولين وذلك بإعلان أو ترشيح من قبل فرع نقابة المقاولين وحسب درجات تصنيفهم وكفاءتهم.

وأشار كبيبو إلى أنّ المعالجة تقتضي التأكيد على مؤسسات وشركات القطاع العام عند إحالة أي مشروع لأي منفّذ أن يكون حائزاً على وثيقة تصنيف من نقابتي المقاولين والمهندسين حسب طبيعة المشروع، وعدم صرف شركات ومؤسسات القطاع العام للكشوف العادية وكشوف فروقات الأسعار إلّا بعد إبراز براءة ذمة من نقابة المقاولين وتسمية عضو من مجلس الفرع أو النقابة بأي لجنة تعديل الأسعار الخاصة بالمشاريع المقدّمة.

وأشار كبيو إلى أنّه يمكن مساعدة المقاولين من خلال طرح مشاريع استثمارية تعود بالمنفعة على كافة أعضاء المقاولين في كل المحافظات، وتنفيذ رخص البناء من قبل المهندسين أو المقاولين المصنّفين لتتمكن النقابة من استيفاء رسوم الأعمال المتوجبة ومنها رسم أعمال على عقود المقاولات والصيانة والتوريدات الهندسية التي يبرمها المقاولون أو شركاتهم أو المهندسون أو شركاتهم عدم تنفيذ أي رخصة بناء إلّا من قبل مهندس أو مقاول مصنّف أصولاً وليس من قبل متعهّد عادي وذلك تنفيذاً للنص القانوني النافذ وضماناً لسلامة التنفيذ وجودة سويّته ومنعاً للتجاوزات والمخالفات.