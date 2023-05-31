 44 ألف طن تقديرات إنتاج البطاطا في حمص

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول البطاطا من العروة الربيعية للموسم الحالي بـ 43996 طناً، حسب المهندس يونس حمدان مدير زراعة حمص.

وأوضح حمدان أن المساحة المزروعة بالمحصول بلغت 1715 هكتاراً توزعت على المركز الغربي والشرقي وتلكلخ والرستن والمخرم والقصير.

ومع بداية جني المحصول في محافظة حمص أشار باسم الطويل رئيس الجمعية الفلاحية بالرستن إلى أن المساحة المزروعة بالبطاطا الربيعية في منطقة الرستن تبلغ 1900 دونم، مشيراً الى أن وضع المحصول بشكل عام جيد لكن هناك تدن بالأسعار مقارنة بتكاليف الزراعة من ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات، وعدم توفر كميات كافية منها.

بدوره لفت رئيس اتحاد الفلاحين بحمص سليمان عز الدين إلى ضرورة دعم السورية للتجارة للفلاحين والتدخل الإيجابي بتسويق محصول البطاطا وفق أسعار مناسبة تحمي الفلاحين من تقلبات الأسعار وتحكم التجار، مشيراً إلى أن وضع المحصول جيد بشكل عام وبدأت عمليات قلع البطاطا ولا تزال مستمرة بوتيرة عالية.