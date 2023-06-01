الشوفي في مؤتمر فرع القنيطرة السنوي: نتطلع نحو انفراجات في كل المجالات كثمرةٍ لانتصارات وطننا

دمشق – البعث

تواصل الفروع الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عقد اليوم فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمره السنوي بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع.

وافتتح الرفيق الشوفي كلمته بنقل تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، لأبناء القنيطرة والجولان، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر.

وأشار إلى أن الجولان المحتل أرض عربية سورية، مستذكراً قول الرئيس الأسد: “عودة الجولان إلى سورية أمر لا نقاش فيه، فالجولان العربي السوري سيظل عربياً وسيعود بشكل كامل إلى الوطن “.

ولفت إلى أهمية المؤتمرات الحزبية لتقييم العمل وإلقاء الضوء على الإيجابيات لتعزيزها والإشارة إلى السلبيات لتجاوزها، وفي الجانب التنظيمي بين الرفيق الشوفي أهمية الاجتماعات الحزبية في تعميق دور الفرقة الحزبية بوصفها اللبنة الأساسية في البناء التنظيمي، وبوصفها أداة الحزب الميدانية القاعدية في المحيط المجتمعي وللارتقاء المستمر بالعمل الحزبي وتحقيق أوسع جسور التواصل والتفاعل مع قضايا الناس والمجتمع.

واستعرض الشوفي الواقع السياسي وآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، كما نوّه إلى التطلع نحو انفراجات في كل المجالات لتكون ثمرة الانتصارات التي حققها وطننا بوعي شعبه وعقائدية جيشه الباسل وحكمة قائده الرمز الرئيس الأسد.

بدوره قدم الرفيق الدكتور خالد وليد أباظة، أمين الفرع، شرحاً مفصلاً لواقع المحافظة، مؤكداً تلاحم أبناءها والتزامهم بالثوابت الوطنية والقومية التي تشكل سداً منيعاً في وجه أي عدوان يستهدف الوطن.

كذلك قدم الرفيق معتز أبو النصر جمران، محافظ القنيطرة، عرضاً للواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

من جهتها أشادت الرفيقة أميمة سعيد، عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي بالتقرير المقدم من قبل قيادة الفرع.