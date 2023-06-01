القضاء على 660 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 17 مسيّرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 660 من العسكريين الأوكرانيين، وأسقطت طائرة حربية من طراز سو25، ودمّرت مستودعات للذخيرة والعديد من الآليات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية يوم أمس.

ففي اتجاه كوبيانسك، أحبطت القوات الروسية أعمال ثلاث مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع، وتم القضاء على 45 جندياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث مركبات عسكرية ومدفع آكاتسيا وآخر D20.

وفي اتجاه كراسنو ليمانسك، تم إحباط أعمال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على 80 جندياً أوكرانياً وتدمير شاحنتين صغيرتين ومدفع غفوزديكا وآخر D20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 بالقرب من سيريبريانكا.

وفي اتجاه دونيتسك، تزداد المواجهات شدّة بالقرب من أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على نحو 395 جندياً أوكرانياً وتدمير دبابة واحدة ومركبتي مشاة قتالية وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي D30، وتدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أوداجنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

أما في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقد تم القضاء على 120 جندياً أوكرانياً وتدمير سيارتين إضافة إلى مدافع هاوتزر مستابي.

في اتجاه خيرسون، تم القضاء على 20 جندياً أوكرانياً وتدمير شاحنتين صغيرتين وراجمة صواريخ من طراز غراد ومدافع هاوتزر D30.

ووفق البيان، قصف الطيران العملياتي والتكتيكي والصنوف الأخرى للأسلحة الروسية 103 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 149 منطقة، وتم استهداف مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الجوي 81 الأوكراني ولواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية وغوركي في منطقة زابوروجيه.

كذلك أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز سو 25 بمنطقة زابوروجيه، وتم اعتراض 16 صاروخاً من راجمات الصواريخ المتعددة هيمارس وأوراغان وأولدير، وتم تدمير 17 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 430 طائرة و235 مروحية و4407 طائرات دون طيار و424 نظام صواريخ مضاداً للطائرات و9352 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى و1105 مركبات قتالية من راجمات صواريخ متعدّدة و4954 وحدة من مدافع ميدان وقذائف هاون، وكذلك 10587 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات المسلّحة أحبطت بالتعاون مع وحدات حرس الحدود وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة جديدة من نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد السكان المدنيين في مدينة شيبكينو بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “بعد قصف مكثف على أهداف مدنية في بيلغورود، حاولت تشكيلات إرهابية أوكرانية بقوات تصل إلى سريتي مشاة آليتين معززتين بالدبابات غزو الأراضي الروسية بالقرب من بلدة نوفايا توفولجانكا ونقطة تفتيش شيبكينو الدولية للسيارات”.

وأضافت الوزارة: “إن قواتها صدّت ببسالة ثلاث هجمات شنّتها الجماعات الإرهابية الأوكرانية، ووجّه طيران الجيش 12 ضربة على قوات العدو، كما نفّذت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مهمّة قصف، وأطلقت أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ضربتين نحو العدو، ونتيجة للإجراءات النشطة لوحدات القوات الروسية تم ردّ التشكيلات الإرهابية الأوكرانية على أعقابها بعد أن تكبّدت خسائر كبيرة، ولم يسمح بانتهاك حرمة الحدود الروسية”.

وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء على أكثر من 30 إرهابياً أوكرانياً، وتدمير أربع مركبات قتالية مدرّعة وراجمة صواريخ متعدّدة من طراز غراد وشاحنة صغيرة واحدة على الحدود من الجانب الأوكراني.