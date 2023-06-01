المجر ترفض تدريب الجنود الأوكرانيين تحت راية الناتو

بودابست – سانا

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده تعدّ تدريب الجيش الأوكراني تحت راية حلف الناتو أمراً غير مقبول، مؤكداً أنه يجب على الحلف أن يتجنّب الصدام المباشر مع روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيارتو قوله بعد اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في أوسلو اليوم: من الضروري تجنّب النزاع بين الناتو وروسيا، وبالتالي فإن المجر لا تدعم التدريب العسكري للجنود الأوكرانيين تحت علم الناتو.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن قبل أسبوع أن الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفاً أوروبياً من أجل تدريب قوات نظام كييف على قيادة مقاتلات “إف 16″، معرباً عن أمله بأن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة ثانية، أكد سيارتو أنه لا ينبغي بحث مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو في قمّة الحلف المقبلة في تموز، وقال: إن انضمام دولة محاربة إلى الناتو لا يمكن أن يظهر على جدول الأعمال، أعتقد أن هناك اتفاقاً في الدائرة المغلقة على أنه لا يمكن قبول دولة محاربة.

وأضاف: نستطيع المراوغة ومحاولة إقناع الأوكرانيين بأنهم سيحصلون على نوع من الجدول الزمني للانضمام إلى الناتو في القمّة، لكن هذا سيكون أمراً غير نزيه تجاه الأوكرانيين.. لا يجوز خلق أوهام يستحيل تحقيقها بشكل واضح.