“تأمين ومعاشات” حماة يقدم خدمات لـ90 ألف متعامل من خلال 15 موظف فقط!

حماة – منير الأحمد

لايزال نقص اليد العاملة مستمراً في فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحماة، وهذا الواقع أثر بشكل سلبي على مستوى أداء الفرع وخلف ضغطاً شديداً على الكوادر العاملة المتبقية على رأس عملها، وترك شكوى لدى المراجعين لتأخر إنجاز معاملاتهم وتأجيلها أحياناً لأيام بسبب ضغط العمل.

رئيس فرع التأمين والمعاشات رانيا مصطفى الخوام لم تخف في تصريح لـ”البعث” النقص الحاد والكبير جداً في عدد العاملين بكافة الفئات بسبب إنهاء خدمات البعض لبلوغ السن القانوني وترك البعض العمل بحكم المستقيل، علماً أن الفرع مكلف بتسيير أمور وصرف قرارات مصابي الحرب وأسر الشهداء العسكريين والمدنيين، إضافة إلى العمل في تصفية الحقوق التقاعدية للعاملين المدنيين وورثتهم، فضلاً عن قيام الفرع بمهام وتسيير أمور فروع المؤسسة في “إدلب والرقة”، إذ التحق عاملان فقط من فرع إدلب بفرع حماة، دون التحاق أي عامل من فرع الرقة، مستغربة عدم لحظ أي عدد من العاملين في المسابقة المركزية التي أقامتها وزارة التنمية الإدارية لصالح الفرع.

وطالبت خوام الجهات المعنية بزيادة عدد الموظفين لديها ومن جميع الفئات سواءً كان “ندب أو فرز” لتسهيل وتسريع العمل وخاصة أن الفرع يقدم خدمات لـ 90 ألف متعامل ما بين مدنياً وعسكرياً بـ15 موظف فقط!

يشار إلى أنه يبلغ عدد المتقاعدين الذين يحصلون على معاشاتهم التقاعدية في فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحماة حوالي (80) ألف متقاعد من مدنيين وعسكريين.