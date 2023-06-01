“تربية القنيطرة” تستعد لامتحانات الشهادتين الأساسي والثانوي

القنيطرة – محمد غالب حسين

دعا مدير تربية القنيطرة عماد أسعد خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر المشرفين على الامتحانات إلى التقيد بالتعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات، ومنع وقوع أية مخالفات أثناء سير العملية الامتحانية، وتأمين أجواء الراحة للطلاب، وتحقيق التعاون بين رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر والمراقبين ومندوبي وزارة التربية بما يؤمن أجواء امتحانية تسودها روح المسؤولية، وتكثيف الجهود والعمل بما يمليه الضمير المهني والأخلاقي لإنجاح العملية الامتحانية، مشيراّ إلى أن مديرية التربية بالتعاون مع محافظة القنيطرة والجهات المعنية استكملت مستلزمات العملية الامتحانية من السيارات والمحروقات ووسائط النقل للطلاب والمراقبين والمعنيين بالشأن الامتحاني، موضحاً مهام كل من رئيس المركز وأمين السر بدءاً من دخول الباب وحتى انتهاء العلمية الامتحانية، مبيناً من يحق له الدخول إلى المراكز والى القاعات ومن لايحق لهم الدخول تحت طائلة المحاسبة والمسائلة الحازمة، مؤكداً على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات التي تم تجهيزها في حال حدوث اي طارئ أو خلل لتلافيه فوراً، لحماية المراكز الامتحانية، وتأمين الأجواء الامتحانية الآمنة وتوفير الراحة والأمان.

وذكر أسعد أن المديرية أنهت الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، واتخذت الإجراءات الكفيلة لنجاح العملية الامتحانية.

وأضاف مدير التربية أنه تمّ تأمين كل مستلزمات العملية الامتحانية من أوراق إجابة وقرطاسية وأعمال الطباعة، والإيعاز إلى دوائر الصحة المدرسية والجاهزية و شعبة الخدمات والصيانة والمرآب لتجهيز المراكز الامتحانية من الناحية الصحية والنظافة العامة والاتصالات وتجهيز السيارات اللازمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على جاهزية خطوط الهواتف الأرضية في المراكز، وجاهزية النقاط الطبية المدرسية، وقد تم التعاون مع الجهات العامة الرسمية ذات العلاقة بالعملية الامتحانية في المحافظة بهدف توفير أجواء امتحانية هادئة ومريحة للجميع.

وتضم محافظة القنيطرة في أرض المحافظة وتجمعات أبناء القنيطرة في دمشق وريفها /161/ مركزاً لامتحانات شهادتي التعليم الأساسية والثانوية بمختلف فروعها، ويبلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة /14162/ طالبا وطالبة.