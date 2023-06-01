حلب.. صدور الجدول الثاني لـ”متضرري الزلزال”

حلب – معن الغادري

أصدرت محافظة حلب اليوم الجدول الثاني المتضمن أسماء المتضررين الذين انهدمت مبانيهم وعقاراتهم (سكني وتجاري) نتيجة الزلزال، في حي تربة لالا، ضمن مديرية قاضي عسكر الخدمية، وعددها 1570 مقسماً، وذلك بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2023 وتعليماته التنفيذية المتعلقة بمنح إعفاءات خاصة وحزمة من التسهيلات للمتضررين إثر الزلزال.

وبينت المحافظة أنه يحق للمواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الجدول تقديم طلب إليها خلال 90 يوماً من تاريخ صدور الجدول.