زاخاروفا: الغرب يصعّد النزاع في أوكرانيا

موسكو- تقارير

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مشاعر النازيين الجدد قوية في أوروبا، وأن الغرب يسهم في تصعيد النزاع في أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن زاخاروفا قولها في بيان اليوم: “إن الغربيين بمن في ذلك الألمان للمفارقة لم يتعلّموا شيئاً من التاريخ، وإن مشاعر النازيين الجدد والرغبة في تصعيد النزاع الأوكراني أقوى من أي وقت مضى في أوروبا اليوم”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الهجوم الإرهابي بطائرات دون طيار على موسكو كان يهدف إلى نشر الهلع بين سكان العاصمة الروسية، وإظهار القدرة على مواصلة المواجهة مع روسيا للأوصياء على نظام كييف.

من جهة ثانية، اعتبرت زاخاروفا أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن “قتل الروس”، تحمل من الشر والقسوة ما يفوق خطاب مجرمي النازية.

وقالت زاخاروفا: “قبل بضعة أيام، طالعنا السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بتصريحات فاشية صريحة قال فيها: إن قتل الروس هو أفضل ما تم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين عليه على الإطلاق.. هذا الخطاب من حيث الشر والقسوة يتجاوز خطاب مجرمي النازية في الرايخ الثالث”.

وأضافت: “بدلاً من التعبير عن الندم، أو تقديم تفسير لما قاله، واصل غراهام بالوتيرة نفسها، مشيراً إلى أن غضب السلطات الروسية يجلب له سعادة كبيرة”.

واختتمت زاخاروفا بالقول: “من المحزن وجود شخصيات بغيضة كهذه في السلطة في الولايات المتحدة، تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية.. في الواقع هذا يفسّر الكثير من جوانب سياسة واشنطن”.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين في اجتماع للدوما اليوم: إن روسيا تقيّم التحدّيات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو.

وأضاف غالوزين: إن انضمام فنلندا إلى الناتو هو بالطبع خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه سيتعيّن علينا في هذه المرحلة تقييم التحدّيات الأمنية المحدّدة التي تواجه روسيا، والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهة ثانية، أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أن الهجمات على المنشآت النووية الروسية محاولة من جانب نظام كييف والرعاة الغربيين لإحداث كارثة نووية في أوروبا.

ونقلت وكالة تاس عن بورتنيكوف قوله في تصريح اليوم: إن محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية ما زالت تتعرّض لهجمات، مشيراً إلى أن هناك هجماتٍ إرهابية أخرى يتم تنفيذها على منشآت البنية التحتية لمحطات الطاقة النووية في كالينينغراد وكورسك ولينينغراد وسمولنسك.

في سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم أن طائرة دون طيار انفجرت قرب محطة “روس نفط” للوقود في مدينة بيلغورود، ما أدّى إلى إصابة شخصين.

ونقلت سبوتنيك عن الحاكم قوله عبر منصة تليغرام: تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى المدينة، في حين تمّت معالجة الثاني في المكان لإصابته بجراح خفيفة.