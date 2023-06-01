1-يونيو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

صدور الجدول الثاني من أسماء متضرري الزلزال في اللاذقية

بشار المحمد

أصدرت محافظة اللاذقية القائمة الثانية من أسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً إثر الزلزال، أو التي أقرّت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم أو تدعيم.

وتضمنت القائمة الثانية 442 اسماً لأشخاص تضررت عقاراتهم كلياً أو جزئياً، في مدن اللاذقية وجبلة والحفة وبلديتي بستان الباشا وقمين.

وأوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أن لجنة القرار 555 المعنية بإصدار هذه القوائم مستمرة بعملها في تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات المتضررة، للإعلان عن قوائم جديدة تباعا وبشكل دوري، حتى تشمل جميع المتضررين.

ولفت هلال إلى أنه يحق للمواطنين المتضررين الذين وردت أرقام عقاراتهم ولم ترد أسماؤهم ضمن هذه القوائم تقديم طلب للاعتراض إلى ديوان الوحدات الإدارية المعنية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها، وفق النموذج المعتمد لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.

ويحق للأسماء الواردة في هذه القوائم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3.

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