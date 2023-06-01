ضيق المكان وقلة الكادر في نقل “حلب”

حلب – معن الغادري

يسير العمل في مديرية نقل حلب بأريحية ويسر وسلاسة، وتنجز المعاملات في وقت لا يتجاوز الثلاثين دقيقة، وفق تأكيدات المراجعين الذين التقتهم “البعث” خلال تواجدنا في المديرية.

ويشير مدير النقل المهندس رامي الحسن إلى أن أتمتة العمل وربط شبكة المركبات بالشبكة المركزية في الوزارة، إضافة إلى العديد من الإجراءات الإدارية والفنية والتقنية السلسة، التي ساعدت على إنجاز المعاملات بوقت قصير وبكلفة أقل، معتبراً أن العمل المؤتمت حد بشكل واضح ظاهرة الازدحام وتدخل معقبي المعاملات، وبات بإمكان أي مراجع إنجاز معاملته دون الحاجة إلى أي وسيط، أو دفع مبالغ تزيد عن الرسوم التي تحددها نوعية المعاملة.

وبين الحسن أن العمل يتوزع في المديرية على ثلاث صالات: الأولى لتنفيذ الاجراءات الفنية والصالتين المتبقيتين لإنجاز التعاملات لأصحاب اللوحات الفردية والزوجية، كما تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني والتي تتيح للمواطن تسديد رسوم المعاملات المنجزة بالمديرية عبر تطبيق خاص على الهاتف المحمول ومن خلال حساب بنكي خاص بصاحب المركبة ومسجل لدى أحد البنوك المعتمدة من قبل وزارة النقل لخدمة الدفع الإلكتروني ، إلى جانب إدخال خدمة إجراء الفحص الفني للمركبات عن طريق شبكة الأنترنت دون الحاجة إلى مراجعة المديرية سواء كان المواطن في منزله أو في أي مكان آخر.

ولم يخف المهندس الحسن الصعوبات التي تواجه عمل المديرية بضيق المكان وضعف الكادر العددي للموظفين، علماً أنه هناك تحضيراً لتنفيذ مشروع اعادة ترميم وتأهيل مبنى المديرية في منطقة النقارين، إذ تم ابرام العقد من أجل ترميم طابقين كمرحلة أولى بكلفة 750 مليون ليرة، سيتبعها مراحل أخرى لاستكمال ترميم كامل المبنى المؤلف من أربع طوابق، بعد رصد الاعتمادات اللازمة، كما يتواصل العمل وبوتيرة متسارعة ضمن مشروع إعادة تأهيل الهنكارات المخصصة للفحص الفني في منطقة النقارين، ووضعها في الخدمة في أقرب وقت، ما يسهم في تخفيف العبء على العمل في مقر المديرية المؤقت ضمن المدينة.

وبما يخص ايرادات المديرية خلال الثلث الأول من العام الحالي ومجمل ما أنجازه من معاملات، أوضح الحسن أن إجمالي الايرادات المحصلة بلغت 4 مليارات و469 مليون ليرة، والعدد الإجمالي للمركبات المسجلة أكثر من 388206 ألف مركبة، وبلغ عدد المعاملات المنفذة أكثر من 110 آلاف معاملة ، وبلغ عدد سندات التمليك الممنوحة أكثر من 17500 سنداً، في حين معدّل إنجاز مختلف المعاملات يومياً حوالي 1500 معاملة.