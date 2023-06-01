لافروف: القطبية الواحدة انتهت ونعمل على تشكيل عالم متعدّد الأقطاب

كيب تاون- سانا

أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العالم القائم على دولة واحدة أو مجموعة دول محدّدة انتهى، ويجري العمل على تشكيل عالم عادل ومتعدّد الأقطاب.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس اليوم المقامة في كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا: إن دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تعزّز من مواقعها وتعبّر عن استعدادها للدفاع عن سيادتها وللعب دور متساوٍ في القضايا الدولية فنحن نتطوّر بشكل سريع، ويتم تشكيل عالم متعدّد الأقطاب وينتهي ذلك العالم القائم على دولة أو لمجموعة دول محدّدة تنطلق من أنانيتها وتلزم الآخرين بقواعد محدّدة دون الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لشعوب الدول الأخرى.

ولفت لافروف إلى أن الغرب يستخدم أسلوب العقوبات في عمليات الابتزاز والتهديد ومحاولة تقييد قدرات الدول المختلفة بالإضافة إلى عمليات الهيمنة وأدلجة النقاشات الدولية والمنظمات العالمية، مشدّداً في هذا الصدد على ضرورة تطوير النظام المالي العالمي والاتفاق عليه لما فيه مصلحة الأغلبية في العالم.

وأكّد لافروف أن الأسلوب الاستعماري الجديد الذي يتمحور حول العيش على حساب الآخرين والاستيلاء على حقوقهم ونهب الموارد يؤثر بشكل سلبي في الدول وهو غير مسموح به أبداً خلال هذا العصر، منوهاً بهذا السياق بدور مجموعة بريكس التي ستبقى مثالاً للعمل الشامل دون أي تمييز والتي تستمرّ في بناء العلاقات على أساس الاحترام المتبادل.

وأشار لافروف إلى أهمية أن تتصدّى أغلبية دول العالم للتحدّيات العصرية الراهنة وخاصة الإرهاب والاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة وتشكيل نظام أمن عالمي غير مجزأ، وهو ما تسعى إليه دول بريكس.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن هناك تغيّراً واضحاً في الهيكلية الدولية يفرض تداعياتٍ كبيرة، فالبيئة الدولية مليئة بالتحدّيات وتفرض على مجموعة دول بريكس الدفاع عن عالم متعدّد الأقطاب والعمل معاً في كنف التعاون المتبادل والاحترام ومسائل التنمية الشاملة وهو ما تتميّز به هذه المجموعة بعقلية منفتحة ومتعاونة مع الجميع.

بدوره، لفت وزير خارجية جمهورية البرازيل ماورو فييرا إلى التعاون بين جميع الدول من أجل إنشاء عالم متعدّد الأقطاب، وتطوير مؤسسات دول بريكس وإنشاء أنظمة مالية عالمية للتنمية الشاملة وتشجيع شراكة الدول النامية باتجاه حوار أكبر وعدالة اجتماعية أكثر لمصلحة جميع الشعوب.

يُشار إلى أن مجموعة بريكس هي منظمة دولية تضمّ روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتشكّل اقتصاداتها 23 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي و18 بالمئة من حجم التجارة الدولية.