إيران نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة و”مقرراً” للجنة نزع السلاح

وبهذا الانتخاب تم تعيين جمهورية إيران كأحد نواب رئيس الجمعية العامة الخمسة من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ستبدأ الدورة القادمة للجمعية في أيلول المقبل بحضور كبار مسؤولي الدول.

وبالإضافة إلى إدارة اجتماعات الجمعية العامة المقبلة، يقوم نواب رئيس الجمعية المنتخبون إلى جانب الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بتشكيل أعضاء اللجنة العامة التي ستكون مسؤولة عن وضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية.

كذلك عينت الجمعية العامة بالإجماع مرشح جمهورية إيران مقرراً للجنة نزع السلاح وعدم الانتشار التابعة لها، وعضوا في مجلس إدارة هذه اللجنة.

ويأتي هذا التعيين رغم كل ما سعت إليه البعثة الأميركية في نيويورك خلال الأسابيع الماضية ضمن الأوساط الدبلوماسية لمنع تعيين إيران في هذين المنصبين.