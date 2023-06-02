الصين.. تشغيل أكبر منشأة في آسيا لالتقاط الكربون وتوليد الكهرباء

ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة الصينية لاستثمار الطاقة “تشاينا إنيرجي” قولها اليوم: إنها بدأت بتشغيل أكبر منشأة في آسيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لقطاع توليد الكهرباء بالفحم في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.

وأضافت الشركة: إن المنشأة الملحقة بوحدة توليد الكهرباء في محطة تايتشو لتوليد الكهرباء بالفحم التابعة لشركة “تشاينا إنيرجي” ستلتقط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.