الصين.. تشغيل أكبر منشأة في آسيا لالتقاط الكربون وتوليد الكهرباء
أعلنت الصين إطلاق أكبر مشروع في آسيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لصالح قطاع توليد الكهرباء بالفحم.
ونقلت وكالة شينخوا عن الشركة الصينية لاستثمار الطاقة “تشاينا إنيرجي” قولها اليوم: إنها بدأت بتشغيل أكبر منشأة في آسيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لقطاع توليد الكهرباء بالفحم في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.
وأضافت الشركة: إن المنشأة الملحقة بوحدة توليد الكهرباء في محطة تايتشو لتوليد الكهرباء بالفحم التابعة لشركة “تشاينا إنيرجي” ستلتقط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.