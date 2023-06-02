بوشيلين: الولايات المتحدة دعمت المرتزقة في أوكرانيا كما دعمت الإرهابيين في سورية

وقال بوشيلين في تصريح لمراسل “سانا” بموسكو اليوم: “ما يجري في أوكرانيا لا يختلف عما حصل في سورية، حيث نشطت الأجهزة الأمنية الغربية بقيادة الولايات المتحدة لجلب الإرهابيين والمرتزقة ودعمهم بالمال والسلاح، لمحاربة الحكومة الشرعية في سورية، وهذا ما يحصل الآن ضد روسيا في أوكرانيا”.

وأوضح بوشيلين أن “موقف الشعب في دونباس تجاه الممارسات الأمريكية في أوكرانيا سلبي جداً، والولايات المتحدة تعتبر شريكاً مباشراً في الجرائم العدوانية التي ترتكبها التشكيلات المسلحة للنظام الأوكراني في دونباس”.

بدورها قالت عضو لجنة العلاقات الدولية ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي نتاليا ميكنوروفا في تصريح مماثل: “إن الحرب الإرهابية ضد سورية كانت مدعومة من قبل الأنظمة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وهذه هي الآليات التي تستخدمها الأجهزة الأمنية الأمريكية في محاربة الحكومات الشرعية الرافضة لهيمنتها”.

وأضافت ميكنوروفا: “نرى جهود الشعب السوري ونضالاته بقيادة الرئيس بشار الأسد التي حققت النصر على الإرهاب الدولي”، مشيرةً إلى أن النجاحات التي حققتها سورية على المستوى الدبلوماسي تدل على أن التمسك بالمواقف المبدئية الثابتة سيؤدي حتماً إلى انتصار الحق مهما طال الزمن.

من جانبه اعتبر المراسل الحربي لوكالة (ريا نوفوستي) ألكسندر خارتشينكو الذي شارك في تغطية أحداث الحرب الإرهابية على سورية، وفضح أدواتها ومموليها أن الكثير مما يجري في أوكرانيا صورة عمّا جرى في سورية من ناحية التمويل وضخ الأسلحة والمرتزقة، وبث الأكاذيب في التغطيات الإعلامية وتغييب الحقائق وغير ذلك.

وأضاف خارتشينكو: “إن الغرب كان هدفه من الحرب إنهاك الدولة السورية واتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية، وجعلها دولة هزيلة غير قادرة على لجم الاعتداءات الإسرائيلية، وهكذا يراد لروسيا أيضاً إضعافها وشل قدراتها في الدفاع عن شعبها من أجل أن تستسلم أمام تمدد حلف الناتو نحو الشرق”.