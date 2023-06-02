2-يونيو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

تحديث الاستثناءات المرتبطة بالدعم الحكومي بالنسبة للآليات

البعث أونلاين 

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة تحديث الاستثناءات المرتبطة بمنظومة الإدارة الإلكترونية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي بالنسبة للآليات وفق البيانات الواردة من وزارة النقل.

وأوضحت وزارة الاتصالات أن تحديث الاستثناءات يشمل الآليات التي تتجاوز سعة محركها (1500-سي سي) وتاريخ صنعها 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، كما سيتم التحديث بالنسبة للأسر التي تمتلك أكثر من آلية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يجري وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل.

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