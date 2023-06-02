تحديث الاستثناءات المرتبطة بالدعم الحكومي بالنسبة للآليات

وأوضحت وزارة الاتصالات أن تحديث الاستثناءات يشمل الآليات التي تتجاوز سعة محركها (1500-سي سي) وتاريخ صنعها 2008، والآليات التي تعود ملكيتها للشركات، كما سيتم التحديث بالنسبة للأسر التي تمتلك أكثر من آلية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يجري وفق مزامنة بشكل يومي لعمليات البيع والشراء مع وزارة النقل.