حرفيو اللاذقية يطالبون بإعادة السماح بعمل المقالع المرخّصة

اللاذقية- مروان حويجة

طالب رئيس اتحاد حرفيي المحافظة جهاد برّو بعدم تحميل الحرفيين عند تقديم طلب الاشتراك بعدّادات كهربائية في المناطق الصناعية المساهمة بقيمة محطات التحويل والتوتر المنخفض والأعمدة والأسلاك ومراكز التحويل وقيمة التفريعة والعدّاد كونها تشكّل عبئاً كبيراً على الحرفيين، إضافة إلى تخفيض رسوم نقابة المهندسين عند ترخيص الحرفيين لمقاسمهم مع أنّ نماذج المقاسم متكررة وتقاضي رسوم على أساس أن المقسم محلّ لمزاولة حرفة وليس منشأة صناعية ومنح الحرفيين حسم ٥٠% من نسبة رسوم نقابة المهندسين عند ترخيص المنشأة الحرفية أسوة بالمدن الصناعية، وإعادة السماح للمقالع القائمة المرخّصة بالعمل لأهميتها في توفير الإحضارات وتخفيض الأسعار، مشيراً في تصريح لـ”البعث” إلى ضرورة توفير مادة الأسمنت البورتلاندي للحرفيين حسب الاختصاص والحاجة.

وأكد برو على أهمية منح الحرفيين البطاقة الذكية للحصول على الغاز الصناعي، ومنح الحاصلين على شهادات حرفية وغير حاصلين على سجل صناعي وترخيص إداري مادتي المازوت والبنزين لتشغيل منشآتهم، وضرورة معالجة موضوع فرض الضرائب المالية على الحرفيين بما لايتناسب مع دخل منشآتهم، وضرورة تأمين أرض لحرفة الصناعات الخشبية تتسع لحوالي ٣٠٠ حرفيّ للإسراع بنقل المحالّ من مدينة اللاذقية وضرورة نقل الحرفة بشكل كامل وليس جزئياً وتأمين سيارة إطفاء في المنطقة الصناعية، وتأهيل وتحسين شبكة الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، مشدداً على ضرورة تأمين منطقة توسّع في المنطقة الصناعية لاستيعاب كامل الحرف المتبقية في المدينة، والإسراع بفرز المقاسم الحرفية المخصصة، وتمثيل اتحاد الحرفيين في كافة اللجان التي تخص التنظيم الحرفي، وإعفاء الحرفيين في المناطق الصناعية من الترخيص الإداري كون هذه المناطق مصممة ومخططة لاستيعاب الصناعات الحرفية، والإسراع في إفراز المنطقة الصناعية واعتماد التشاركية في المنطقة الصناعية.