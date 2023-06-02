دورة تدريبية للتأهيل البدني ورفع سوية المعرفة لدى المدربين واللاعبين

في بادرة لتأهيل الكوادر التدريبية بأفضل صورة، يقيم اتحاد الكيك بوكسينغ بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام في الفترة من 17 ولغاية 21 من شهر تموز المقبل دورة نوعية لسدّ نقص المعلومات لدى المدربين واللاعبين حول آليات التدريب والتأهيل البدني ورفع سوية المعرفة لديهم.

رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ محمد منار البزرة أكد أن الدورة سيقيمها مكتب ألعاب القوة المركزي، والشهادات ستُمنح بتوقيع وختم رئيس المكتب دلالة على أنها دورة شاملة لكل الألعاب القتالية، أما التعاون مع اتحاد بناء الاجسام فهو بسبب الدور الرائد الذي يلعبه الاتحاد في تأهيل المدربين إن كان فنياً أو عن طريق دورات التغذية الحصرية أو بمجال المنشطات، مضيفاً: لأننا كاتحادات قوة نكمّل بعضنا بعضاً لابد من التعاون لإنجاح العمل وهناك موضوع لابد من الإشارة إليه وهو التدريب في صالات “الجيم” هذه الرياضة أصبحت أساسية وضرورية لكل رياضة أخرى من نواحي رفع اللياقة والإعداد البدني للمنافسات وهذا الموضوع لايمكن إنكاره وهناك حتى في هذه الصالات نقص لدى المدربين المعتمدين بتدريب رياضيي الألعاب القتالية فالموضوع يحمل عدة أوجه، لهذا لابد من أن يكون اتحاد بناء الأجسام متواجداً بشكل أساسي في دورات إعداد الرياضيين في كل الألعاب من كرة القدم حتى الدراجات وصولاً للألعاب القتالية.

وبيّن البزرة أن للدورة عدة عناوين أهمها كيفية الاستفادة من تمارين الأوزان والمقاومة في رفع سوية اللاعب وطرق رفع عناصر اللياقة البدنية، وكيفية وضع الخطة التدريبية من قبل المدرّب للاعب ليصل إلى ذروة عطائه قبل المنافسة وإعادة تأهيل الرياضي بعد المنافسة إضافة للحديث عن المتممات الغذائية المناسبة للاعبي الألعاب القتالية ودورها وأثرها والأدوية الممنوعة والمنشطات المحظورة وغيرها، مشيراً إلى أنّ الدورة هي لرفع السوية المعرفية وهي متاحة للجميع وستتبعها دورات تخصصية واتحاد الكيك بوكسينغ، كما أن هذه الدورة هي شرط لازم لكن غير كاف لتدريب منتخبات المحافظات والمنتخبات الوطنية إضافة لشروط أخرى طبعاً ورسوم هذه الدورة كغيرها من الدورات حدّدت وفق النظام المالي لاتحاد بناء الأجسام.

المحرر الرياضي