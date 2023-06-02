دول “بريكس” ترحّب بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية

وجاء في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة الذي عقد في جمهورية جنوب إفريقيا وفق ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية: إن “الوزراء يرحبون بعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي يحترم سيادة ووحدة أراضي سورية”.

يُشار إلى أن مجموعة بريكس هي منظمة دولية تضم، روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتشكل اقتصاداتها 23 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي و18 بالمئة من حجم التجارة الدولية.