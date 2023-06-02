رئيس جامعة دمشق يبحث مع نائبة وزير خارجية فنزويلا التعاون العلمي المشترك

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان خلال لقائه أمس مع نائبة وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية لشوون آسيا والشرق الأوسط تتيانا مورينو والوفد المرافق سبل تطوير علاقات التعاون العلمي والثقافي المشترك عبر اتفاقيات لتبادل المنح وزيارات الأساتذة والطلاب والنشاطات العلمية والثقافية.

ولفت الجبان إلى استعداد جامعة دمشق لمناقشة مجالات التعاون العلمي المشترك مع الجانب الفنزويلي بهدف إقامة علاقات علمية متينة مع الجامعات والمؤسسات العلمية الفنزويلية وصولاً إلى اتفاقيات مشتركة تؤسس لتعاون مستقبلي بين الجانبين، لاسيما في مجال تبادل الأبحاث العلمية والإشراف المشترك على الدراسات العليا والنشاطات العلمية والثقافية بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

بدورها أكدت مورينو حرص فنزويلا وسعيها لتوطيد علاقاتها العلمية والأكاديمية والثقافية مع الجامعات السورية وفي مقدمتها جامعة دمشق التي تعد صرحاً علمياً كبيراً في المنطقة، معربة عن شكرها وتقديرها لكل الجهود المبذولة من قبل الجامعة لتطوير وتوثيق التعاون العلمي والثقافي مع الجامعات الفنزويلية بما ينعكس إيجاباً على العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين سورية وفنزويلا.

كذلك، أعربت مورينو عن أملها بأن يكون النصب التذكاري للقائد الراحل هوغو تشافيز الموجود في حرم الجامعة فرصة للطلاب من أجل التعرف على شخصيته ومسيرته النضالية ومدى الحب والتقدير الذي كان يكنه لسورية.

حضر اللقاء سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس ونواب رئيس جامعة دمشق.

وعقب اللقاء قامت مورينو والوفد المرافق ورئيس الجامعة بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري للقائد الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في حديقة الجامعة.