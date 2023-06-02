روسيا تُسقط عدة مسيّرات أوكرانية في كورسك

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ستاروفويت قوله عبر تطبيق التلغرام: “تم الليلة الماضية بالقرب من كورسك إسقاط عدة طائرات دون طيار أوكرانية بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي”، داعياً سكان الإقليم إلى الاطمئنان لأن المدينة تحت حماية موثوقة من الجيش الروسي.

بدوره قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية فاسيلي أنوخينر إن طائرتين مسيرتين تابعتين لقوات كييف هاجمتا منشآت مجمع الوقود والطاقة في قرية بيريسنا بمنطقة بوتشينكوفسكي، وفي قرية ديفاسي بمقاطعة سمولينسك، إلا أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا أو جرحى أو اندلاع حرائق في المنشآت.

إلى ذلك أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن تعزيز الدوريات الروسية في المقاطعة بالإضافة إلى منطقة شيبيكينو.