لقاء قمة في ختام دوري سلة المحترفين بين النواعير والجيش

يُختتم اليوم دوري سلة المحترفين في مرحلته الأولى بمباريات هامشية وخاصة بعدما وضحت هوية الفرق التي تأهلت لدور الفاينال وهي الأهلي والوحدة والنواعير والجيش، في حين ودّع حطين والطليعة الدوري وهبطا للدرجة الثانية.

لقاء قمة الجولة الأخيرة سيقام الساعة الثامنة في صالة ناصح علواني بحماة ويجمع النواعير (الثالث) مع الجيش (الرابع) المباراة ستحدد ترتيب الفرق النهائي، حيث سيلعب النواعير بقوة للحفاظ على مركزه الحالي، ويسعى لرد الدين أمام جماهيره لخسارته بالذهاب (69-75) ويملك من المقومات ما يجعله يحقق الفوز الذي يحافظ على مركزه على سلم اللائحة، من جهته الجيش يريد مواصلة عروضه الجيدة بقيادة مدربه هيثم جميل الذي قدم موسماً رائعاً مع الفريق، ويسعى للفوز الذي يقربه للمركز الثالث على سلم الترتيب ويبعده عن لقاء الأهلي بالفاينال.

صالة الحمدانية في حلب ستحتضن ديربي الشهباء بين الحرية وأهلي حلب، المباراة من الناحية النظرية تصب في مصلحة الأهلي الذي فاز ذهاباً (80-61) إلا إذا أراد الحرية تحسين صورته بنهاية الدوري واستغلال خسارتي الأهلي الأخيرتين لمصلحته وتحقيق فوز شرفي على بطل الدوري.

الوحدة يستقبل في صالة الفيحاء الطليعة في مباراة سهلة على أصحاب الأرض الذين فازوا ذهاباً (130-75) ويريدون إنهاء الدوري على أكمل وجه على أرضهم وأمام جماهيرهم الكبيرة.

وتختتم الجولة يوم غدٍ السبت بلقاءين هامشيين، الأول يقام في حمص بين الكرامة وضيفه تشرين في موقعة سهلة للكرامة الذي فاز ذهاباً (106-75)، أما اللقاء الثاني فيلعب الجلاء في صالة الحمدانية مع الوثبة يسعى من خلالها الوثبة لإثبات وجوده وتقديم أداء جيد خاصة بعد ضمانه البقاء بالأضواء، وتعويض خسارته بالذهاب (62-80) أما الجلاء فيسعى للفوز لختام الدوري بشكل لائق على أرضه.

عماد درويش