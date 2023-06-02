مؤتمر وزراء التربية العرب يعتمد دليلاً ووثائق لتطوير التعليم

ومن الوثائق التي اعتمدها المؤتمر المختتم أعماله أمس الأول في العاصمة المغربية الرباط، دليل خاص ووثيقة رئيسية وأخرى حول اعتماد شهر اللغة العربية وتمويل التعليم وضمان جودته وتفعيل المسرح المدرسي.

ووفقاً لوزارة التربية، فإن الوثائق تضمنت أيضاً وثيقة تتعلق بالفاقد التعليمي، وأخرى بالتربية الشاملة والهيئة العربية للمسرح، إلى جانب وثيقة المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (الالكسو) التي حملت عنوان (ملامح إطار عمل لتمويل دمج التعليم عن بعد في المناهج التعليمية، تعزيزاً للتعاون العربي).

وأكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أن الوزارة ستقوم بتفعيل جميع الأنشطة والوثائق بما يحقق أفضل مشاركة للطلاب والمدارس السورية، ولا سيما في مجال اختيار الموهوبين، أو شهر اللغة العربية، أو المسرح المدرسي وغيرها من مجالات التعاون العربي المشترك.

وقال الوزير طباع: إنه عرض خلال المؤتمر على الوفود، أن تشارك دولهم بإعادة تأهيل وبناء المدارس السورية التي تعرضت للتدمير الكامل بسبب الإرهاب، موضحاً أن ذلك يسهم في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.