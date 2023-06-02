وزيرة المالية التونسية: لن نقبل أي إملاءات خارجية

ونقلت قناة نسمة التونسية عن وزيرة المالية قولها أمس رداً على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي: “نحن لا نقبل أي إملاءات.. وإصلاحاتنا ستكون تونسية.. تونسية بامتياز”.

وتابعت نمصية قائلة: “في علاقتنا مع صندوق النقد الدولي أو أي مانح آخر.. لن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، وينبغي تنمية هذا الدور بتوفير التمويلات لكن وفق برامجنا واختياراتنا”.

وكانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول الماضي مقابل حصولها على قرض لدعم اقتصادها، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثّرت منذ ذلك الحين، حيث يحاول صندوق النقد فرض إملاءات مرفوضة على تونس.