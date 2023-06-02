وصول الدفعة الأولى من طلاب الريف إلى حلب لتقديم الإمتحانات العامة

حلب – معن الغادري

وصلت عبر معبر التايهة الدفعة الأولى من الطلاب الراغبون بالتقدّم إلى إمتحانات الشهادات العامة في مدينة حلب، الذين قدِموا من مناطق ريف حلب الشرقي “منبج – جرابلس – الباب – وعين العرب”، وتتضمن هذه 2700 طالباً من شهادة “التعليم الأساسي”.

ومن المقرر أن يستمر وصول الطلاب تباعاً وعلى مدار أربعة أيام.

وكانت محافظة حلب استكملت استعداداتها وتجهيز 42 مركزاً لاستضافة أكثر من 9 آلاف طالباً وطالبة من مناطق ريف حلب الشرقي لتقديم امتحانات الشهادات العامة في مدينة حلب .

وبين مدير تربية حلب، المهندس مصطفى عبد الغني، أنه تم تجهيز متطلبات مراكز استقبال الطلاب والمرافقين والمشرفين، وتأمين كل ما هو مطلوب لتقديم امتحاناتهم ضمن أجواء مريحة وسلسة.

كذلك تم تخصيص فرق خاصة من المدرسين لمساعدة الطلاب في مراجعة معلوماتهم بشكل كامل، فضلاً عن توفير وسائط النقل والفرق الطبية المتخصصة لتقديم المساعدة الطارئة.