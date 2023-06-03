الإرهابيون يمنعون وصول الطلاب إلى معبر سراقب لتقديم الامتحانات العامة

منعت المجموعات الإرهابية طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في المناطق التي تسيطر عليها بإدلب من الوصول إلى معبر سراقب بريف إدلب الجنوبي لتقديم امتحاناتهم، وذلك في اليوم الأول لافتتاح المعبر من قبل الجهات المختصة.

وذكر مدير تربية إدلب نادر عبدو بتصريح لمراسل “سانا” أن “الإرهابيين منعوا الطلاب من الوصول إلى معبر سراقب، والتوجه إلى مناطق سيطرة الدولة الآمنة لتقديم امتحاناتهم هذا العام”.

ولفت عبدو إلى أن المحافظة بمختلف مؤسساتها اتخذت كامل الاستعدادات لاستقبال الطلاب وتأمين احتياجاتهم، ومنها تجهيز مركزين في منطقة خان شيخون، مزودين بكل الوسائل اللازمة لاستضافة وإقامة الطلاب وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مع تأمين باصات لنقل الطلاب، وفرق صحية وطواقم طبية وسيارات إسعاف عائدة للهلال الأحمر العربي السوري ومديرية صحة إدلب.

يُشار إلى أن محافظ إدلب ثائر سلهب أصدر تعميماً للجهات المعنية في المحافظة بأن يفتتح معبر سراقب خلال الفترة الواقعة ما بين الـ 3 والـ 6 من شهر حزيران الجاري، لدخول طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها من المناطق غير المستقرة لتقديم الدورة الأولى من الامتحانات العامة لعام 2023.