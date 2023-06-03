المقداد يصل بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

وكان في استقبال الوزير المقداد وكيل وزارة الخارجية العراقي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، وسفير سورية في العراق.

ويرافق الوزير المقداد خلال الزيارة بعض المديرين في وزارة الخارجية والمغتربين.