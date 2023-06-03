المقداد يصل بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية
بغداد – سانا
وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين لإجراء مباحثات مع القيادة العراقية وكبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها.
وكان في استقبال الوزير المقداد وكيل وزارة الخارجية العراقي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، وسفير سورية في العراق.
ويرافق الوزير المقداد خلال الزيارة بعض المديرين في وزارة الخارجية والمغتربين.