دفعة من المساعدات الباكستانية لمتضرري الزلزال تصل اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

تسلّمت محافظة اللاذقية اليوم دفعة مساعدات إنسانية وإغاثية مقدّمة من الحكومة والشعب الباكستاني، والتي وصلت عبر مرفأ اللاذقية، وتضمّ 63 حاوية بحمولة 1300 طناً من المواد الإغاثية والغذائية، وحليب الأطفال، إضافةً إلى مولّدات كهربائية وأجهزة للإنارة، وذلك لتوزيعها عبر اللجنة العليا للإغاثة إلى المحافظات المتضررة من الزلزال.

وخلال تسليم دفعة المساعدات أوضح نائب سفير جمهورية باكستان، صفدر على خان، أنّ باكستان انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمعها مع سورية عملت منذ اللحظات الأولى لوقوع كارثة الزلزال على مدّ يد العون للشعب السوري عبر تقديم المساعدات التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي ومرفأ اللاذقية، إضافةً إلى إرسال الكوادر الطبية.

بدوره، قدّم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والصناعة، الدكتور معلّى إبراهيم، الشكر لجمهورية الباكستان على وقوفها الدائم بجانب سورية وشعبها، مشيراً إلى متانة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين السوري والباكستاني.