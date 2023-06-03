سورية تُعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا حادث القطارات

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدات اليوم على موقعها في تويتر: تُعرب سورية عن بالغ أسفها وعميق حزنها لجمهورية الهند الصديقة، لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في حادث تصادم عدّة قطارات بولاية أوديشا شرق الهند.

وأضافت الخارجية: تؤكد الجمهورية العربية السورية تضامنها، ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي، معربةً عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الهندية، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات ركاب في ولاية أوديشا شرق البلاد إلى 233 شخصاً، وإصابة 900 آخرين في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات.