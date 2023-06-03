سورية تُعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الهند بضحايا حادث القطارات
دمشق – سانا
أعربت سورية عن عميق حزنها لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى إثر تصادم قطارات في الهند، مؤكدةً وقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدات اليوم على موقعها في تويتر: تُعرب سورية عن بالغ أسفها وعميق حزنها لجمهورية الهند الصديقة، لسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى في حادث تصادم عدّة قطارات بولاية أوديشا شرق الهند.
وأضافت الخارجية: تؤكد الجمهورية العربية السورية تضامنها، ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحادث المأساوي، معربةً عن تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا، ومتمنيةً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الهندية، ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات ركاب في ولاية أوديشا شرق البلاد إلى 233 شخصاً، وإصابة 900 آخرين في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام لولاية أوديشا براديب جينا قوله: إنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور في أوديشا، و100 طبيب إضافي، إلى جانب 80 طبيباً يتواجدون هناك، متوقعاً أن يرتفع عدد الضحايا.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الحادث نتج عن خروج قطار ركاب واحد عن مساره قبل أن يصطدم بآخر على المسار المجاور في وقت متأخر من مساء أمس، بالقرب من مدينة بالاسور، ما أدى إلى خروج 10-12 عربة عن القضبان، وسقطت في المسار المعاكس، وفي وقت لاحق اصطدم قطار ركاب آخر بهما، ما أسفر عن خروج 3 أو 4 عربات أخرى عن مسارها.
يُشار إلى أن عدد ضحايا حادث أمس تجاوز عدد ضحايا الحادث الذي وقع عام 2016، وكان واحداً من أكثر الحوادث دموية آنذاك، حيث لقي أكثر من 140 شخصاً حتفهم بسبل خروج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش الشمالية.