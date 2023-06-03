ميدالية فضية للفنون القتالية في بطولة العالم

أحرز لاعب منتخبنا الوطني عدنان عبد القادر العلوش الميدالية الفضية في بطولة العالم للصغار في الفنون القتالية (رياضة اليونيفايت) التي جرت منافساتها في روسيا بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة مثلوا 11 دولة.

العلوش تمكن من الظفر بالميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية امام لاعب روسي وفوزه بثلاث مباريات في الادوار التمهيدية.

نائب رئيس اتحاد الفنون القتالية رئيس البعثة السورية للبطولة زياد ابراهيم أوضح أن هذه الميدالية إنجاز مهم للرياضة السورية ولاتحاد الفنون القتالية كونها الميدالية الاولى لأبطال الفنون القتالية على الصعيد الخارجي لهذا العام وتحققت وسط منافسة كبيرة بوجود أبطال صغار واعدين من أوروبا وآسيا مشيراً إلى دعم المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام لكافة الألعاب ومنها ألعاب الفنون القتالية.

وأكد إبراهيم استمرار اتحاد الفنون القتالية بدعم أبطاله وبطلاته لتحقيق المزيد من الانجازات في البطولات القادمة.

يذكر أن اليونيفايت لعبة روسية وتعني “القتال الكوني” تأسّست عام 1999 على يد البطل الأولمبي للجودو الروسي سيرغي نوفيكوف، وتبدأ بجولة الحواجز وتنتهي بجولة النزال على الحلبة، ولها ثلاثة أنواع اللايت والكلاسيك والشتوية.

المحرر الرياضي