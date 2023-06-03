“وزير الأشغال”يتفقد مشاريع السكنية بضاحيتي المعصرانية والحيدرية

حلب – معن الغادري

اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف برفقة الرفيق أحمد منصور أمين فرع الحزب ومحافظ حلب حسين دياب على واقع العمل في ضاحية المعصرانية للسكن الشبابي، و تفقد مشروع بناء الكتل السكنية للمستحقين من متضرري الزلزال في ضاحيتي المعصرانية والحيدرية.

ونوه المهندس عبد اللطيف بالجهود المبذولة لتنفيذ الأبنية، داعياً إلى الاسراع بانجازها وفق البرنامج الزمني المحدد وضمن الامكانات المتاحة، مشيراً إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 والقاضي بمنح إعفاءات خاصة لمتضرري الزلزال والمرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لتقديم الدعم المالي للمتضررين من الزلزال ، وإلى الاهتمام الحكومي بهذا الملف خاصة الأبنية للمستحقين التي أُقرت كجزء من الاجراءات الواردة في الخطة الوطنية لمعالجة آثار الكارثة ، مبيناً أن العمل يتم بطريقة ممنهجة هندسياً وإدارياً، وهي تعتبر منهج عمل للمرحلة القادمة لإعادة الإعمار، مؤكداً على جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

بدورهما أمين فرع الحزب والمحافظ أشارا إلى أهمية التشريعات والقرارات الحكومية التي تساهم في تنظيم العمل وتقديم التسهيلات والاعفاءات الخاصة بمتضرري الزلزال .

وفي السياق ترأس الوزير عبد اللطيف اجتماعاً في مبنى المحافظة اطلع فيه على عرض تفصيلي عن أعمال الهيكل والإكساء ومراحل التنفيذ في المشروعين.

وبين مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب أن مشروع المعصرانية للمستحقين يتألف من أربع محاضر يتم بناؤها على مساحه 68 هكتاراً ، وتتألف من 120 مسكناً تتراوح مساحتها بين 65 _ 90 متراً مربعاً وبقيمة إجمالية 18.6 مليار ليره سورية ، وبلغت نسبه الإنجاز نحو 27% حتى الآن ويتم تنفيذها من قبل مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية.

أما مشروع الحيدرية فيتضمن أيضاً بناء 4 محاضر على مساحة 25600 متر مربع ، ويضم كل محضر 10 طوابق وقبو بواقع 320 شقة سكنية وبكلفة اجمالية 66.6 مليار ليرة سورية ، حيث يتم حالياً ترحيل الأنقاض وأعمال الحفر والوصول إلى منسوب التأسيس تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ .