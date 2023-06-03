بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال المجلس التنفيذي ل”الألكسو” في تونس

وناقش المشاركون بحضور الدكتور نضال حسن ممثل سورية والعضو في المجلس المواضيع المتعلقة بالقدس، والأخطار التي تهدّدها، والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، وتقارير المؤتمر الدولي حول مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ 21، وإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للشراكات، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة.

كذلك، بحث المشاركون تقرير إعداد مشروع خطة تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة، إضافة إلى مقترح المملكة العربية السعودية إطلاق منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، ومشروع المرصد العربي للترجمة، وموعد ومكان انعقاد الدورة العادية القادمة الـ 120 للمجلس التنفيذي.