افتتاح دورة الإعداد الحزبية الفرعية الثالثة بحماة

افتتح الرفيق الدكتور مهدي دخل الله، عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام، وأمين فرع حماة للحزب الرفيق المهندس أشرف باشوري صباح اليوم دورة الإعداد الفرعية الثالثة في مدرسة الإعداد الحزبي الفرعية بحماة.

والتقى الرفيق دخل الله بالرفاق الدارسين وأكّد لهم أهمية دورات الإعداد الحزبي، التي تنبع من كونها ركيزة أساسية ومهمّة في خلق بعثيين يمتلكون الفكر والثقافة ومهارات حياتية متنوعة في التواصل والحوار ومخاطبة المجتمع، مشيراً إلى النقاط المهمة لنجاح الحزب في المجتمع.

كذلك تحدّث عن المنهجية في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، في قمّة الجامعة العربية في جدّة، التي أوضحت سياسة الدولة السورية مع بقية الدول العربية، مشيراً إلى أهمية قرار إعادة سورية إلى اجتماعات الجامعة العربية في تعزيز التعاون بين الدول العربية على جميع الصعد، وفي إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الانتصارات التي حقّقتها سورية على جميع الصعد جاءت بسبب ثبات موقفها السياسي وصمودها وتلاحم جيشها وشعبها في ظل قيادة الرئيس الأسد.

وتطرّق الرفيق دخل الله إلى علاقة الدين بالمجتمع والسياسة والدولة، مبيّناً أن جميع الأديان جاءت لتنظيم النشاط الاجتماعي للإنسان، كما تحدّث عن مفهوم الليبرالية الجديدة وخطورتها على المجتمعات عبر بثّها للقيم المادية والاستهلاكية الخاطئة، منوّهاً بأهمية دور الأسرة والخطاب الديني في مواجهتها والحدّ من انتشارها في مجتمعاتنا لتلافي آثارها المدمّرة.