الإدارة المحلية: تأمين 150 جراراً لتوزيعها على الوحدات الإدارية الأكثر حاجة

قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بشراء وتأمين 150 جراراً لتقوم لاحقاً بتوزيعها على الوحدات الإدارية الأكثر حاجة، وذلك في إطار الدعم الحكومي المستمر لعمل الوحدات الإدارية والمجتمعات المحلية لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات قامت الوزارة بشراء وتأمين 150 جراراً باستطاعة 50 حصاناً عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.

وبينت الوزارة أنه سيتم إرسال هذه الجرارات إلى المحافظات لتقوم بدورها بتوزيعها على الوحدات الإدارية الأكثر حاجة.