الهلال في خان شيخون: مؤتمرنا القادم إدلب المحررة

دمشق – البعث

تتابع الفروع الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية، حيث عُقد اليوم المؤتمر السنوي لفرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد للحزب، وذلك في مدينة خان شيخون.

واستهلّ الرفيق الهلال كلمته بنقل تحيّة ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، للرفاق أعضاء المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمال مؤتمرهم، مشيداً بصمود ووقوف أبناء محافظة إدلب إلى جانب بواسل الجيش العربي السوري، خلف قيادة القائد الأسد الذي سيفي بوعده بتحرير إدلب من الإرهابيين قريباً، كما فى بوعده بتحرير حلب ودير الزور وحمص ودرعا، وسنعقد مؤتمرنا القادم في مدينة إدلب.

وأعرب الرفيق الأمين العام المساعد عن تقديره للإقبال الكثيف على مراكز التسويات بعد المكرمة الأخيرة التي خصّ بها القائد الأسد أهالي إدلب، والتي تدل على الوعي العالي لأبناء المحافظة وغيرتهم على وطنهم.

في الجانب التنظيمي، ناقش الرفيق الهلال التقرير المقدّم من الفرع، مشدّداً على أهمية دور البعث في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن بناء البشر هو مسؤولية كل بعثي بعد أن حاول أعداء العروبة زرع الفكر الإرهابي في المنطقة، لكن وعي أبناء محافظة إدلب كان الفيصل الذي حسم المعركة، وما وجودنا هنا اليوم إلا خير دليل على النصر المؤزّر، وكما قال القائد الأسد: “لن يهنأ لنا عيش حتى تحرير كل ذرة تراب من رجس الإرهاب سواء أكان هذا الإرهاب على شكل دول أم مجموعات أم أفراد”.

كما استعرض الأمين العام المساعد الواقع السياسي، على الصعيدين الدولي والمحلي، وأجاب عن جميع تساؤلات واستفسارات الرفاق أعضاء المؤتمر.

بدوره، الرفيق الدكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية للحزب أشاد بالدور الفعّال لمدارس الإعداد الفرعية على مستوى القطر، وما لها من دور مهم في إعادة بناء الإنسان.

من جانبه، الرفيق الدكتور زياد صباغ، عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، ناقش التقرير المالي المقدّم، بينما قدّم الرفيق أحمد النجار أمين فرع إدلب للحزب شرحاً عن الواقع الحزبي والتنظيمي لفرع إدلب في المناطق المحررة.

من جهته، أجاب الرفيق ثائر سلهب محافظ إدلب عن مداخلات وتساؤلات الرفاق أعضاء المؤتمر فيما يتعلق بالجانب الخدمي.

وناقش الرفاق المؤتمرون العديد من القضايا السياسية والتنظيمية والخدمية، حيث تمحورت مداخلاتهم حول إعادة ترميم المرافق الخدمية في المناطق المحررة وتحسين الواقع الكهربائي وتأمين وسائط النقل بين أرياف المحافظة المحررة.

واختتمت أعمال المؤتمر بتلاوة برقية وفاء وولاء للقائد الأسد.