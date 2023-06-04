بدء تركيب منظومة (جي بي إس) على خطوط النقل الخارجية بالسويداء

بدأت محافظة السويداء تركيب أجهزة منظومة التتبع الإلكتروني (جي بي إس) للمرحلة الأولى للآليات العاملة على خطوط النقل الخارجية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع النقل المهندس علي الحجار أن تركيب الأجهزة يتم من خلال فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، ويشمل حالياً 300 آلية تعمل في شركات البولمانات السياحية، إضافة للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية، ويتركز غالبيتها على خط السويداء- دمشق.

وبين الحجار أنه بعد الانتهاء من مرحلة الخطوط الخارجية خلال الأيام القادمة يتم الانتقال للمرحلة الثانية للخطوط داخل المحافظة، حيث يقوم حالياً أصحاب الآليات العاملة ضمنها بدفع أثمان الأجهزة في حساب مخصص لهذه الغاية في المصرف التجاري.

ولفت الحجار إلى أهمية تركيب الأجهزة لتتبع حركة الآليات، والحصول على مخصصاتها من الوقود وفق حركة عملها الفعلية، بما يضمن تحقيق العدالة بتوزيع المخصصات، وتأمين خطوط السير بشكل مستمر.