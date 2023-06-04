بيسكوف: بوتين أثناء هجوم المسيّرات كان يتلقّى التقارير بشكل مستمرّ

موسكو- سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إن فلاديمير بوتين، لأنه رئيس لدولة ضخمة مثل روسيا، يقوم في الواقع بعمله بوصل الليل بالنهار.

وتطرّق ممثل الكرملين إلى هذا الأمر، عند الرد على أسئلة الصحفي بافل زاروبين حول عمل رئيس الدولة في يوم هجوم المسيرات الجوية على موسكو، لكن بيسكوف لم يكشف عن كيفية إخطار الرئيس بوتين بحالات الطوارئ التي تحدث في الليل أو في الصباح الباكر.

وأضاف بيسكوف: “هذه الأمور تتعلق بباطن عملنا. فقط أقول لكم: رئيس دولة مثل روسيا الاتحادية يبقى على رأس عمله فعلياً بشكل متواصل خلال الـ24 ساعة”.

وأكد بيسكوف، أن الرئيس بوتين في يوم هجوم المسيرات الجوية على موسكو ومنطقة موسكو، تلقى باستمرار تقارير بما في ذلك عبر الهاتف، وأعطى لاحقاً بعض التعليمات كرئيس للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتابع بيسكوف القول: “تلقّى الرئيس بوتين التقارير من وزارتي الدفاع والطوارئ ومن عمدة العاصمة وحاكم مقاطعة موسكو. التقارير كانت ترد باستمرار. ولأنه كان يتم تحديث المعلومات بسرعة كبيرة، كانت الاتصالات الهاتفية مستمرة. وتلت ذلك تعليماتٌ من رئيس الدولة، وأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

من جهة ثانية، أكّد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن العلاقات الروسية الأمريكية تتسم حالياً بعدم الوضوح، كما لا تبعث على التفاؤل.

وقال أوشاكوف خلال حديث لقناة روسيا 1 حسب وكالة سبوتنيك: لا يوجد ضوء واضح في العلاقات الروسية الأمريكية، وهي لا تبعث على التفاؤل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن مؤخراً أن العلاقات الروسية الأمريكية ضعيفة، وتمرّ بخطر المزيد من التصعيد.