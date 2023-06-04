بيلاروس تقدّم شكوى ضد بولندا لانتهاكها اتفاقية إسبو البيئية

مينسك- سانا

أعلن وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة البيلاروسي أندريه خوديك اليوم، أن بلاده قدّمت شكوى ضد بولندا إلى اللجنة المسؤولة عن اتفاقية (إسبو) البيئية، نظراً لانتهاك الأخيرة بنود الاتفاقية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن خوديك قوله: وكالة البيئة البيلاروسية تقدّمت بشكواها إلى المنظمات الدولية المختصة، والهيئات التابعة للاتفاقيات البيئية المتعدّدة الأطراف، ولكنها تجاهلت طلب مينسك.

وأضاف خوديك: إن بلاده تواصل التمسك بمواقفها والدفاع عنها، حيث أرسلت في نيسان الماضي إلى لجنة تنفيذ اتفاقية إسبو مذكرة بشأن انتهاك بولندا لأحكام المعاهدة الدولية، التي تنصّ على ضرورة تنفيذ إجراء لتقييم الأثر البيئي الناجم عن بناء المنشآت التي قد يكون لها تأثير سلبي عابر للحدود.

وأعرب خوديك عن أمله في أن تبتعد لجنة اتفاقية إسبو عن التحيّز السياسي، وأن تنظر في طلب مينسك من وجهة نظر حماية البيئة.

وتؤكّد بيلاروس أن السياج البولندي الدائم الذي قرّرت بولندا بناءه على خلفية أزمة الهجرة بالقرب من الحدود مع بيلاروس في عام 2021، والذي يمرّ عبر غابة بياوفيجا أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو، يقسم الغابة إلى أجزاء بيلاروسية وبولندية، وينتهك سلامة نظامها البيئي.