روسيا تسقط 5 مسيّرات في القرم.. وتستهدف مطاراً وسط أوكرانيا

صرّح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف اليوم الأحد بأنّ الدفاعات الروسية أسقطت 5 طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقة دزانكوي في القرم.

من جانبه قال المستشار في إدارة شبه جزيرة القرم أوليغ كريوتشكوف في تلغرام إنّه “ثمّة أضرار لحقت بالنوافذ في عدّة منازل بإحدى المناطق السكنية” جرّاء الحادث الذي وقع خلال الليل.

واليوم، قال رئيس المركز الصحافي لمجموعة قوات (فوستوك)، أوليغ تشيخوف، إنّ القوات المسلّحة الروسية وباستخدام أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك دمّرت نقطة تمركز عسكرية اوكرانية بالقرب من غوليايبول.

ودوّت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى في أوكرانيا وفقاً لخريطة التحذير من الغارات الجوية بوزارة التطوير الرقمي في البلاد.

وأعلنت أوكرانيا،اليوم الأحد،أنّ القوات الروسية استهدفت مطاراً وسط أوكرانيا. وقالت سلطات كييف إنّ روسيا وجّهت ضرباتٍ على مطار قرب مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إجنات إنّ القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ و5 مسيّرات هجومية.ولم تُدمّر كلها فمن بين الستة دمّر سلاح الجو 4 فيما أصاب اثنان المطار قرب كروبيفنيتسكي ولم يقدّم تفاصيل إضافية.