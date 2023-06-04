سلة الكرامة خسرت فرصة “الفاينال” وقلة الخبرة هي السبب

حمص- نزار جمول

خسرت سلة الكرامة الرهان بعد عدم التأهل للفاينال فور رغم الأموال الكثيرة التي صُرفت على الفريق، وسط تخبّطات وتغيير في إدارة الفريق الفنية والتعاقدات غير الناجحة مع الأجانب الذين لم يحقّقوا الانسجام بينهم وبين لاعبي الفريق المحليين، إلى جانب التخلي عن أبرز اللاعبين كصانع الألعاب أنس شعبان والجناح طارق الجابي، وليضيع الحلم ويستقيل معه المدرّب اللبناني داني عموس.

وفي كواليس النادي علمت “البعث” أن بعض اللاعبين تقاعسوا ليطيحوا بالمدرّب في مرحلة الذهاب، وساعتها لم تتخذ الإدارة أي إجراء بحق هؤلاء اللاعبين الذين كان كل همّهم الظهور بشكل فردي والاستعراض بهدف التسويق لأسمائهم على حساب النادي، فليس من المعقول أن يفرض هؤلاء إيقاعهم على الجهاز التدريبي بشأن مشاركتهم في أية مباراة من عدمها، ومع كلّ ذلك تماشت الإدارة مع متطلبات اللاعبين وقامت بتغيير المدرّب وكلفت مدرباً آخر وثبت أنه لا يختلف عن المدرّبين المحليين سوى بجنسيته اللبنانية، فبعض المدرّبين المحليين أفضل منه فنياً لأنه لم يتعامل مع المباريات الكبيرة كمدرّب محترف له خبرته، والأهم أن الفريق صُرفتْ عليه الملايين من قبل المحبين العاشقين للكرامة مع رئيس النادي، ولكن ثبت أن وجود المال شرط ضروري للمتابعة ولكنه لن يقدم للعبة وحده الفائدة.

الإدارة الحالية لم تقصّر لكنها افتقدت للخبرة ويجب عليها التعاون مع خبرات وكوادر السلة الكرماوية وما أكثرهم مع إبعاد الدخلاء الذين يهدفون لخلق البلبلة التي تقود لعدم الاتزان، وعدم التأهل للفاينال فور أكبر دليل على هذا الكلام، وفي الحقيقة أن الفريق الأزرق لا يستحق دخول المربع الذهبي قياساً لما قدّمه خلال الموسم الحالي.