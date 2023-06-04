وارسو تتنصّل من المرتزقة البولنديين المشاركين في الهجوم على بيلغورود  

شيئاً فشيئاً يتظهّر الدور الشيطاني الذي تقوم به وارسو في تسعير الحرب الدائرة حالياً في أوكرانيا، فالجانب البولندي لا يكتفي بمحاولة محو الذاكرة البولندية حول تضحيات الجيش الأحمر في تحرير بولندا من براثن النازية من خلال إزالة النصب التذكارية المخلّدة لتضحيات هذا الجيش من الميادين العامة، أو تشييع فكرة “روسوفوبيا” في عموم البلاد لزيادة الكراهية لروسيا، بل يساهم بشكل مباشر في الحرب هناك عبر تزويد النظام الأوكراني بالأسلحة وإرسال آلاف المرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، فضلاً عن سعي وارسو إلى التحوّل إلى رأس حربة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في مواجهة روسيا واستفزازها، وبالتالي ليس غريباً أن يُقتل العشرات من المرتزقة البولنديين في الضربات الروسية للجيش الأوكراني على جميع الجبهات.

وبعد افتضاح هذا الدور على نطاق واسع، يحاول الجانب البولندي التنصّل من ذلك، حيث نفت الاستخبارات البولندية، وجود أيّة صلة لمجموعة المرتزقة البولنديين الذين شاركوا في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية إلى جانب المرتزقة الأوكرانيين، بأجهزة الدولة الرسمية.

وقالت الاستخبارات البولندية: إن مجموعة المرتزقة البولنديين الذين شاركوا في الهجوم على مقاطعة بيلغورود لا يمتّون لأجهزة الدولة الرسمية بصلة.

وكتب السكرتير الصحفي للوزير المنسّق للخدمات الخاصة في بولندا ستانيسلاف زارين عبر “تويتر”: “إن فيلق المتطوّعين البولنديين المذكور في وسائل الإعلام، لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلّحة البولندية أو أي مؤسسة رسمية في البلاد، ولا ينبغي ربط أنشطة المرتزقة البولنديين الداعمين لأوكرانيا والمشاركين معها في حربها ضد روسيا بسلطات الجمهورية كافة”.

جاء ذلك تعليقاً على ما نشرته العديد من وسائل الإعلام البولندية حول المرتزقة البولنديين أو ما يسمّى “فيلق المتطوّعين البولنديين”، الذين أعلنوا مشاركتهم في الهجوم على مقاطعة بيلغورود.

وأكّدت مجموعة مرتزقة بولنديين يقاتلون في أوكرانيا، في وقت سابق مشاركتهم في الهجوم على مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونشرت قناة “Telegram Polski Korpus Ochotniczy”، التي تُطلق على نفسها “اسم القناة الرسمية للمرتزقة البولنديين في أوكرانيا”: “الجميع يوجّهون لنا السؤال ذاته، هل شاركنا في العملية على أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية؟، الجواب نعم”.

يُذكر أن مجموعة تخريبية أوكرانية، دخلت أراضي مدينة غريفورون الحدودية في مقاطعة بيلغورود الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 70 مخرباً هناك، وأن لجنة التحقيق فتحت دعوى جنائية بموجب ست مواد، من بينها “هجوم إرهابي”.