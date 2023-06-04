وزير الخارجية ونظيره العراقي: سورية والعراق تقفان موقفاً واحداً في مواجهة التحدّيات

وأوضح وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في بغداد أن الوضع الإنساني في سورية صعب ونحتاج إلى تحرك على المستوى الإقليمي والدولي لمعالجته وإلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتأمين ظروف عودة اللاجئين إلى ديارهم.

بدوره قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: أنا في بلدي وأشعر بالاعتزاز لزيارة بغداد.. عمق التاريخ ورمز الحضارة، ونحن حريصون دائماً على بذل كل الجهود من أجل تعزيز أواصر علاقاتنا بما فيه مصلحة شعبي بلدينا.

وأضاف المقداد: إن المحادثات كانت بناءة وشملت تعزيز التعاون في جميع المجالات.. سورية والعراق تقفان موقفاً واحداً في مواجهة جميع التحديات المشتركة.

وتابع المقداد: ناقشنا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فما يؤذي سورية يؤذي العراق والعكس صحيح، لافتاً إلى أن فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ليس الأسلوب المناسب للعلاقات بين الدول وهذه الإجراءات فاقمت معاناة الشعب السوري ويجب رفعها.

وأكد المقداد أن “وجود سورية في إطار مؤسسات الجامعة العربية سيعزز ثقل العمل العربي ويعطي أملاً متجدداً للشعوب بأننا يد واحدة لمواجهة كل ما نتعرض له”.

يتبع…